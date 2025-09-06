Dũng "Sài Gòn” đầu thú sau 8 năm trốn truy nã

Ngày 6/9, theo thông tin từ Công an xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai), đơn vị đã vận động đối tượng Tô Anh Dũng (SN 1981, còn được gọi là Dũng "Sài Gòn", quê ở xã Ngô Mây) ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn.

Đối tượng Tô Anh Dũng bị Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (cũ) truy nã ngày 5/9/2017 về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Tô Anh Dũng đầu thú sau 8 năm trốn truy nã (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, khi còn hành nghề sửa chữa xe tại huyện Văn Giang trước đây (tỉnh Hưng Yên), Tô Anh Dũng làm ăn thua lỗ, nợ nần nên đã đem xe của khách bán lấy tiền trả nợ.

Hành vi của Dũng bị công an khởi tố và đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Tám năm qua, Dũng dùng nhiều thủ đoạn để trốn tránh pháp luật, thay đổi chỗ ở nhiều nơi từ Vũng Tàu, TPHCM.

Mới đây, Dũng cho rằng mọi việc của quá khứ đã bị lãng quên nên về lại quê mình ẩn náu.

Qua nắm bắt tình hình, Công an xã Ngô Mây xác định Dũng là đối tượng bị truy nã 8 năm trước. Qua đó, lực lượng công an đã vận động gia đình, thuyết phục Dũng đầu thú sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Công an xã Ngô Mây đang hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục xử lý.