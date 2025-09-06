Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên dùng kiếm chém, đập phá xe của đối thủ

Ngày 6/9, Công an TP Hà Nội cho biết, tối 23/8, nhóm của N.T.H. (15 tuổi, trú tại xã Phúc Sơn) gồm 13 thanh thiếu niên tụ tập tại ao cá thôn Lai Tảo rồi rủ nhau đi chơi.

Khi di chuyển qua xã Vân Đình, nhóm này bị một nhóm khác chửi bới nên quay về lấy kiếm để tìm đánh nhau.

Các đối tượng bị tạm giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Không tìm thấy đối thủ, nhóm H. tiếp tục đi qua cầu Phùng Xá, sang xã Hồng Sơn, thì gặp một nhóm khác chiếu đèn laze. Ngay lập tức, cả nhóm quay xe truy đuổi, vừa phóng nhanh, lạng lách, vừa cầm kiếm chém, đập phá xe máy đối thủ, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 24/8, Công an xã Hồng Sơn đã triệu tập các đối tượng liên quan, thu giữ một cây kiếm dùng trong vụ việc.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng, độ tuổi từ 16 đến 18, để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Với những trường hợp dưới 16 tuổi, cơ quan công an phối hợp cùng gia đình và chính quyền địa phương để quản lý, giáo dục theo quy định.