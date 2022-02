Truy nã đối tượng dùng súng bắn vợ tử vong khiến 6 con nhỏ bơ vơ

Liên quan đến vụ án mạng bố dùng súng tự chế bắn mẹ tử vong, 6 con nhỏ bơ vơ ngày Tết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sơn La vừa ra quyết định truy nã đối với Hạng A Do (SN 1986, ở huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) về tội giết người.

Theo cơ quan công an, sau khi ra tay giết vợ, ngày 30/1/2022, đối tượng Do đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan công an cũng công bố đặc điểm nhận dạng của đối tượng Do như sau: Chiều cao 1m65, màu da trắng, tóc đen, lông mày rậm, sống mũi thẳng, mắt đen, có nốt ruồi ngay đầu mắt trái.

Công an tỉnh Sơn La thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Sơn La, số điện thoại liên hệ 0692680.193; hoặc 0976.456.156 Điều tra viên Đinh Văn Tú.

Khẩu súng tự chế mà Do dùng để bắn vợ.

Trước đó như đã đưa tin, vào khoảng 18h ngày 30/1/2022, tại nhà của Hạng A Do, đối tượng đã dùng súng săn tự chế bắn chết vợ là chị Giàng Thị M. (sinh năm 1987, dân tộc Mông). Sau khi gây án, nghi phạm Do bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo lãnh đạo xã Mường Lạn, Do và chị M. có với nhau 6 người con, hoàn cảnh rất khó khăn. Trong những ngày Tết vừa qua, sau cái chết thương tâm của mẹ, 6 cháu nhỏ được gửi cho ông nội chăm sóc.