Bố dùng súng tự chế bắn mẹ tử vong, 6 con nhỏ bơ vơ ngày Tết

Ngày 4/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lò Trọng Đại - Chủ tịch UBND xã Mường Lạn (huyện Sốp Cộp, Sơn La) cho biết, hiện các lực lượng chức năng đang tích cực truy bắt nghi phạm sát hại vợ bằng súng tự chế .

Vụ án xảy ra tại điểm dân cư Co Hạ, bản Khá, khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Theo lãnh đạo địa phương, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 30/1/2022, tại nhà của Hạng A Do.

Danh tính nạn nhân là chị Giàng Thị M. (sinh năm 1987, dân tộc Mông trú tại điểm dân cư Co Hạ, bản Khá, xã Mường Lạn). Nghi phạm gây ra vụ án là Hạng A Do (chồng nạn nhân). Nạn nhân bị sát hại bằng súng săn tự chế. Sau khi gây án, nghi phạm Do đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khẩu súng tự chế mà Do dùng để bắn vợ (Ảnh: Phapluatplus).

"Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường điều tra nguyên nhân, tập trung truy bắt nghi phạm. Cơ quan chức năng làm việc xuyên Tết nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả", Chủ tịch UBND xã Mường Lạn thông tin.

Cũng theo lãnh đạo xã Mường Lạn, ở địa phương Do và chị M. đã có với nhau 6 người con. Gia đình nhà Do và M. có hoàn cảnh rất khó khăn. Trong những ngày Tết vừa qua, 6 người con nhỏ của chị M. được gửi cho ông nội chăm sóc. Sau khi mẹ mất, bố bỏ trốn, hiện hoàn cảnh của các cháu rất đáng thương.

Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ.