Truy nã đặc biệt đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Võ Tấn Anh (SN 1985, trú tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng). Đối tượng này được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá hoạt động liên tỉnh, với sự tham gia của 48 đối tượng.

Trước đó, từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) phát hiện nhóm đối tượng này tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh.

Đối tượng Võ Tấn Anh (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngày 21/6/2025, Ban chuyên án đồng loạt truy bắt nhiều đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá này tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (cũ).

Đến ngày 27/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Sau khi sáp nhập Công an tỉnh Quảng Nam và Công an thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã tiếp quản vụ án, tiếp tục điều tra mở rộng và triệu tập thêm nhiều đối tượng liên quan.

Công an đã khởi tố thêm 18 đối tượng, nâng tổng số đối tượng bị làm rõ hành vi phạm tội lên 48 người. Vụ án hiện vẫn đang được điều tra mở rộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã xác định Võ Tấn Anh là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này. Do đối tượng đã bỏ trốn, cơ quan chức năng đã quyết định truy nã đặc biệt.