Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây cá độ bóng đá 4.500 tỷ đồng

Ngày 15/9, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin về chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây có tổ chức chặt chẽ, các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, am hiểu công nghệ thông tin và thường xuyên di chuyển, gây khó khăn cho quá trình đấu tranh.

Tuy nhiên, sau một tháng tập trung xác minh, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo và được Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, phê duyệt kế hoạch phá án.

Đối tượng Hoàng Tạ Minh Cường (Ảnh: M.H.).

Ngày 9/9, lực lượng chức năng đồng loạt triệu tập 31 đối tượng, khám xét 17 địa điểm tại Hà Nội, TPHCM, Ninh Bình, Đắk Lắk, thu giữ 1 tỷ đồng, một ô tô, 41 điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU và nhiều tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 7/2024, Hoàng Tạ Minh Cường (30 tuổi, trú Ninh Bình) nhận tài khoản siêu tổng đại lý Super từ một đối tượng nước ngoài, hạn mức tín dụng 7 triệu điểm (tương đương 70 tỷ đồng).

Cường thuê nhiều đàn em tính toán, chia tách tài khoản thành các cấp Master, Agent, Member giao cho đồng bọn quản lý và tổ chức cá độ. Hệ thống này thu hút hàng chục đối tượng tham gia, trong đó nhiều trận bóng cá độ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt tạm giam (Ảnh: M.H.).

Từ tháng 11/2024 đến ngày 9/9, tổng số tiền giao dịch cá độ qua hệ thống khoảng 90 triệu điểm, tương đương khoảng 4.500 tỷ đồng.

Ngày 10/9, Bộ Công an đã ra lệnh bắt, tạm giữ 25 đối tượng, gồm 12 đối tượng về tội Tổ chức đánh bạc và 13 đối tượng về hành vi Đánh bạc.

Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.