Truy nã cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) và 15 đồng phạm về tội Vi phạm quy định đấu thầu.

Bà Nhàn đang bỏ trốn. Ngày 10/5/2022, Bộ Công an ban hành quyết định truy nã toàn quốc với bị can và sau đó tiếp tục ban hành quyết định truy nã quốc tế. Ngày 5/9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ban hành quyết định truy nã bà Nhàn.

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Ảnh: AIC).

Hồ sơ vụ án thể hiện, sau khi bỏ trốn, bà Nhàn đã 5 lần bị kết án với tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (tù có thời hạn không quá 30 năm).

Cáo trạng xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu trong cả nước, nhằm thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Hồ sơ dự thầu của “quân xanh” do bộ phận AIC ở Hà Nội chuẩn bị, cố ý để thiếu tiêu chí hoặc bỏ giá cao nhằm bị loại. Riêng báo cáo tài chính của AIC được chỉnh sửa, nâng khống chỉ tiêu bắt buộc để hợp thức trúng thầu.

Bằng thủ đoạn này, AIC trúng 230 gói thầu tại TPHCM ở 3 lĩnh vực: Giáo dục (134 gói), y tế (94 gói) và môi trường (2 gói). Trong đó, 171 gói (131 gói giáo dục, 40 gói y tế) gây thiệt hại hơn 145 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ngoài bà Nhàn còn có 5 người khác cũng đang bị truy nã gồm: Nguyễn Thị Tích (cựu trưởng phòng AIC - truy nã quốc tế), Trần Đăng Tấn (cựu trưởng Văn phòng đại diện Công ty AIC tại TPHCM - truy nã quốc tế), Trương Trung Hiệp (cựu Giám đốc Công ty thiết bị Phú Bình), Lê Thanh Thy (cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC) và bà Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM).

Hồ sơ vụ án thể hiện, bị can Lê Phương Nga bị cáo buộc đã ký các tờ trình đề nghị ông Lê Hồng Sơn (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

Ngoài ra, bà Nga đã không tổ chức việc nghiệm thu và thanh toán đúng quy định; thanh toán gói thầu khi chưa tiến hành nghiệm thu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu và gây thiệt hại 763 triệu đồng.

Cơ quan công tố xác định vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận, xã hội quan tâm. Bà Nga, Nhàn và những người đang bỏ trốn đã được cơ quan tố tụng đã chỉ định luật sư bào chữa, tống đạt các quyết định tố tụng.

Đồng thời, cơ quan điều tra phát thư kêu gọi những người trên ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng. Cáo trạng thể hiện trường hợp bà Nga, bà Nhàn không ra đầu thú thì coi như từ bỏ quyền, sẽ bị truy tố, xét xử vắng mặt.