Đang trốn truy nã, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố ở vụ án thứ 6

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC); Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 Công ty AIC); Lê Hoài Nam (cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM); Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) và 12 đồng phạm về tội Vi phạm quy định đấu thầu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Ảnh: AIC).

Theo cáo trạng, để thực hiện các gói thầu tại TPHCM giai đoạn 2012-2017, bà Nhàn ủy quyền cho Hoàng Thị Thúy Nga phụ trách mảng giáo dục và Trần Đăng Tấn phụ trách mảng y tế. Họ sử dụng pháp nhân các công ty trong hệ sinh thái AIC làm “quân xanh”, thông đồng với nhóm thẩm định giá, tư vấn và đại diện chủ đầu tư.

Hồ sơ dự thầu của “quân xanh” do bộ phận AIC ở Hà Nội chuẩn bị, cố ý để thiếu tiêu chí hoặc bỏ giá cao nhằm bị loại. Riêng báo cáo tài chính của AIC được chỉnh sửa, nâng khống chỉ tiêu bắt buộc để hợp thức trúng thầu.

Bằng thủ đoạn này, AIC trúng 230 gói thầu tại TPHCM ở 3 lĩnh vực: Giáo dục (134 gói), y tế (94 gói) và môi trường (2 gói). Trong đó, 171 gói (131 gói giáo dục, 40 gói y tế) gây thiệt hại hơn 145 tỷ đồng.

Để AIC trúng 134 gói trong lĩnh vực giáo dục, lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM gồm Giám đốc Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Lê Hoài Nam, Chánh văn phòng Lê Phương Nga và cấp dưới đã không thực hiện đúng Luật Đấu thầu, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu, gây thiệt hại hơn 142 tỷ đồng. Cáo trạng xác định ông Lê Hồng Sơn có hành vi can thiệp, giúp AIC trúng 134 gói thầu, trong đó 131 gói gây thiệt hại 142,6 tỷ đồng.