Tây Ninh bắt giữ 3 thanh niên liên quan vụ án giết người ở Đồng Nai

Ngày 21/9, Công an xã Tân Thành, Tây Ninh, đã bàn giao 3 thanh niên liên quan đến vụ án giết người cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 19/9, Công an xã Tân Thành nhận tin báo về một nhóm người nghi có liên quan đến vụ án mạng xảy ra ngày 18/9 tại khu phố 15, phường Tam Hiệp (tỉnh Đồng Nai) đang lẩn trốn trên địa bàn.

Các nghi phạm bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau đó, Công an xã Tân Thành phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh triển khai truy xét. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Thanh Phong (24 tuổi), Trần Hoàng Nhã (23 tuổi) và Nguyễn Duy Khang (29 tuổi), cùng ngụ xã Tân Thành, Tây Ninh.

Theo công an, việc nhanh chóng phát hiện và bắt giữ các nghi phạm nguy hiểm cho thấy tinh thần cảnh giác, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa công an cơ sở với các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống tội phạm. Hệ thống camera giám sát thông minh của tỉnh cũng đóng góp quan trọng trong việc hỗ trợ truy bắt.

Hiện vụ án được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.