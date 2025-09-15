9 luật sư bào chữa cho đại gia Đinh Trường Chinh

Ngày 17/9, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vinafood II), Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) và Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Đinh Trường Chinh tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày do thẩm phán Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa. Đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại tòa gồm ông Vũ Minh Hùng, bà Trần Châu Mai Loan, ông Đinh Quốc Dũng và ông Lê Nguyên Thạch.

Bị hại trong vụ án là Tổng Công ty lương thực miền Nam (Vinafood II). Đồng thời, tòa án còn triệu tập 45 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó, có UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trong phiên tòa này, có 19 luật sư bào chữa cho các bị cáo, trong đó, có 9 luật sư bào chữa cho ông Đinh Trường Chinh.

Theo hồ sơ, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) là công ty 100% vốn Nhà nước. Đơn vị này được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.

Thực hiện việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất theo chỉ đạo của Chính phủ, Vinafood II đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính hơn 766 tỷ đồng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất vào năm 2010.

Giai đoạn 2014-2015, do kinh doanh thua lỗ, Vinafood II chủ trương bán các cơ sở nhà đất này để thu hồi vốn, bù lỗ, trả nợ và bổ sung vốn kinh doanh.

Biết được thông tin, ông Đinh Trường Chinh, đại diện Công ty Việt Hân, gửi văn bản đề nghị mua lại khu đất. Để tránh phải đấu giá, ông Chinh cùng ông Năng thống nhất thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn. Sau khi xin được chủ trương, hai bên thỏa thuận chuyển nhượng bốn cơ sở nhà đất với giá 730 tỷ đồng.

Trên danh nghĩa, Công ty Việt Hân Sài Gòn triển khai dự án theo công năng đã được phê duyệt, nhưng thực chất là hợp thức hóa việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Một phần giá trị đất (570 tỷ đồng) được chuyển nhượng trực tiếp, phần còn lại (160 tỷ đồng) dưới hình thức Vinafood II thoái 20% vốn góp.

Chỉ 33 ngày sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng, ông Chinh bán 99% vốn góp (tương ứng gần toàn bộ giá trị khu đất) cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Để che giấu giao dịch, ông Chinh sử dụng bà Trần Ngọc Cẩm Hồng (em họ, quốc tịch Canada) làm trung gian. Ngày 30/1/2016, ông Chinh đại diện Công ty Việt Hân chuyển nhượng 99% vốn góp cho bà Hồng với giá 792 tỷ đồng. Chỉ hai ngày sau, bà Hồng tiếp tục bán số vốn này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Mùa Đông thanh toán, khoản chênh lệch 891 tỷ đồng được rút tiền mặt và nộp lại vào tài khoản Công ty Việt Hân và ông Chinh.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù ông Chinh không thừa nhận việc chuyển nhượng qua trung gian và không khai hưởng lợi, tài liệu điều tra đủ cơ sở xác định ông mua khu đất với giá thấp (730 tỷ đồng) rồi bán lại giá cao, thu lợi chênh lệch khoảng 970 tỷ đồng.