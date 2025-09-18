Đề nghị phạt đại gia Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù

Sáng 18/9, TAND TPHCM tiếp tục xét xử bị cáo Đinh Trường Chinh (51 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) và đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trải qua hơn một ngày làm việc, phiên tòa đã kết thúc phần xét hỏi. Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện KSND TPHCM phát biểu bài luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, VKS xác định cáo trạng truy tố bị cáo Đinh Trường Chinh và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Theo cơ quan công tố, có đủ căn cứ xác định ông Đinh Trường Chinh được hưởng lợi 970 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự xã hội nên cần phải xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe.

VKS xác định trong vụ án này, bị cáo Chinh có vai trò chính, được hưởng lợi 970 tỷ đồng, chưa khắc phục hậu quả nên mức án phải nặng hơn các đồng phạm còn lại.

Bên cạnh đó, VKS ghi nhận cho các bị cáo các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đã khắc phục một phần hậu quả.

Bị cáo Đinh Trường Chinh (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Từ những phân tích trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, Huỳnh Thế Năng (66 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vinafood II) 9-10 năm tù, Nguyễn Thọ Trí (64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Vinafood II) 6-7 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Về dân sự, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Đinh Trường Chinh nộp lại 970 tỷ đồng và tiếp tục kê biên tài sản của người đàn ông này.

Phiên tòa tiếp tục tranh luận.

Theo hồ sơ, Vinafood II là công ty 100% vốn Nhà nước. Đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.

Bị cáo Huỳnh Thế Năng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Thực hiện việc xử lý cơ sở nhà đất theo chỉ đạo của Chính phủ, Vinafood II đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính hơn 766 tỷ đồng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất vào năm 2010.

Giai đoạn 2014-2015, do kinh doanh thua lỗ, Vinafood II có chủ trương bán các cơ sở nhà đất trên để thu hồi vốn, bù lỗ, trả nợ và bổ sung vốn kinh doanh.

Biết được thông tin, ông Đinh Trường Chinh, đại diện Công ty Việt Hân, gửi văn bản đề nghị mua lại khu đất. Để tránh đấu giá, ông Chinh cùng ông Năng thống nhất thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn. Sau khi xin được chủ trương, hai bên thỏa thuận chuyển nhượng bốn cơ sở nhà đất với giá 730 tỷ đồng.

Trên danh nghĩa, Công ty Việt Hân Sài Gòn triển khai dự án theo công năng đã được phê duyệt, nhưng thực chất là hợp thức hóa việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Một phần giá trị đất (570 tỷ đồng) được chuyển nhượng trực tiếp, phần còn lại (160 tỷ đồng) dưới hình thức Vinafood II thoái 20% vốn góp.

Chỉ 33 ngày sau khi hoàn tất nhận chuyển nhượng, ông Chinh bán 99% vốn góp (tương ứng gần toàn bộ giá trị khu đất) cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Để che giấu giao dịch, ông Chinh nhờ bà Trần Ngọc Cẩm Hồng (em họ, quốc tịch Canada) làm trung gian. Ngày 30/1/2016, ông Chinh đại diện Công ty Việt Hân chuyển nhượng 99% vốn góp cho bà Hồng với giá 792 tỷ đồng. Chỉ hai ngày sau, bà Hồng tiếp tục bán số vốn này cho Công ty Mùa Đông với giá 1.683 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Mùa Đông thanh toán, khoản chênh lệch 891 tỷ đồng được rút tiền mặt và nộp lại vào tài khoản Công ty Việt Hân và ông Chinh.

Theo cơ quan điều tra, ông Chinh không thừa nhận việc chuyển nhượng qua trung gian và không thừa nhận hưởng lợi, nhưng tài liệu điều tra đủ cơ sở xác định ông mua khu đất với giá thấp (730 tỷ đồng) rồi bán lại giá cao, thu lợi chênh lệch 970 tỷ đồng.