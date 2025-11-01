Truy bắt thành công tên cướp bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 1/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần thơ phối hợp Công an phường Tân Hiệp, TPHCM tổ chức truy bắt Nguyễn Hoàng Tựa (SN 1994, ngụ tỉnh An Giang). Tựa là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Cướp tài sản.

Nguyễn Hoàng Tựa (Ảnh: CTV).

Trước đó ngày 4/4, TAND tỉnh Sóc Trăng cũ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt 11 bị cáo tổng cộng trên 104 năm tù về tội Cướp tài sản.

Các bị cáo bị xét xử gồm: Đặng Tấn Minh (SN 1996), Dương Đức Trung (SN 1992), Trần Hữu Tài (SN 2004), Nguyễn Nhựt Anh (SN 2003), Nguyễn Việt Thắng (SN 2007), Phan Tài Anh (SN 2006), cùng trú tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ; Nguyễn Thanh Tâm (SN 1988), Hồ Duy Khánh (SN 1986), Nguyễn So Ny (SN 1997), Võ Minh Tân (SN 1992), Trần Văn Hòa (SM 1997), cùng ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre cũ.

Theo cáo trạng của VKSND cùng cấp, ngày 28/8/2023, Nguyễn Hoàng Tựa, Ken (đang bỏ trốn) và Đặng Tấn Minh rủ anh T.V.C., N.Đ.T. và Đ.V.T. đến thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là xã Kế Sách, TP Cần Thơ) chơi đánh bài ăn tiền với mục đích cướp tài sản.

Minh rủ thêm Tâm, So Ny, Tân, Hòa, Khánh, Trung, Nhựt Anh, Tài Anh, Việt Thắng và Hữu Tài cùng tham gia và tất cả đều đồng ý. Các đối tượng phân công vai trò cho từng người. Khi vào bên trong các đối tượng dùng dao khống chế, đánh các anh C., Đ.T. và V.T. để cướp 25,4 triệu đồng. Không dừng lại, cả nhóm đe dọa buộc các bị hại chuyển khoản thêm 140 triệu đồng.

Ngoài ra, Minh, Ken và Tựa còn cướp của anh C. một điện thoại di động; cướp của anh Đ.T. dây chuyền, nhẫn. Ba đối tượng chiếm đoạt riêng mà không cho các đối tượng khác biết; giá trị khối tài sản này là 52,84 triệu đồng...

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Minh 16 năm 3 tháng tù, Trung 7 năm tù, Tài năm 8 tù, Nhựt Anh 8 năm tù, Thắng 4 năm tù, Tài Anh 4 năm tù, Tâm 11 năm tù, Khánh 12 năm tù, So Ny 11 năm tù, Tân 11 năm tù, Hoà 12 năm 3 tháng tù, cùng về tội Cướp tài sản.

Riêng 2 đối tượng Tựa và Ken bỏ trốn. Chiều 1/11, Tựa đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an phường Tân Hiệp, TPHCM bắt giữ thành công.