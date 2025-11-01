Hai thanh niên cướp giật túi xách làm đôi vợ chồng ngã xe, nhập viện

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ hình sự Lê Quốc Trung Kiên (20 tuổi) và Trương Vủ Khánh (21 tuổi), cùng ngụ tỉnh Cà Mau, để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Lê Quốc Trung Kiên (áo xanh) và Trương Vủ Khánh (Ảnh: CTV).

Lúc 0h55 ngày 28/10, anh T.V.P. cùng vợ là chị V.T.B.T. trú tỉnh Cà Mau, điều khiển mô tô trên tuyến đường Phụng Hiệp, bất ngờ bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy chạy vượt lên từ phía sau, áp sát.

Khi xe tiến sát đôi vợ chồng, một đối tượng giật túi xách của chị B.T. khiến anh P. lạc tay lái, đâm vào lề và ngã xuống đường. Hai tên cướp nhanh chóng phóng xe tẩu thoát.

Sau đó vợ chồng anh P. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngã Bảy cấp cứu.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ nhanh chóng phối hợp Công an xã Tân Phước Hưng xác minh, truy bắt đối tượng gây án.

Quá trình điều tra ban đầu xác định tài sản bị cướp giật gồm số tiền 5 triệu đồng và 9 chỉ vàng nữ trang các loại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 30/10, cảnh sát đã bắt được 2 đối tượng.