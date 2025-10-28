Vì sao người trộm 2 trái mít trị giá gần 400 nghìn đồng bị khởi tố?

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Lợi (SN 1991, trú xã Mỹ Thiện) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Bị can Lê Hoàng Lợi (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, lúc 9h20 ngày 23/10, ông N.V.P. (SN 1973) phát hiện Lợi điều khiển mô tô chở theo 2 trái mít vừa cắt trộm tại vườn của ông N.V.H. (SN 1964, ngụ ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Đức Tây).

Khi bị phát hiện, Lợi đã xin ông P. bỏ qua nhưng không được chấp nhận. Ông P. trình báo sự việc với Công an xã Mỹ Đức Tây. Sau đó, Lợi bỏ lại xe máy cùng tang vật tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Đức Tây đã nhanh chóng xác minh, mời Lợi đến làm việc.

Qua xét hỏi, Lợi thừa nhận hành vi cắt trộm 2 trái mít trên cùng một cây mít với mục đích bán lấy tiền tiêu xài.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã xác định tổng giá trị tài sản bị trộm là 387 nghìn đồng.

Qua xác minh nhân thân, Lợi từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản và hiện chưa được xóa án tích. Chính vì vậy, dù tài sản bị trộm chưa tới 400 nghìn đồng nhưng Lợi vẫn bị khởi tố.