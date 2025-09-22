Thanh niên đâm tài xế xe ôm bị thương để cướp tài sản

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tạm giam Hồ Tuấn Khanh (21 tuổi) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Hồ Tuấn Khanh tại cơ quan công an (Ảnh: Trung Nhân).

Trước đó, ngày 15/8, Công an xã Phong Điền tiếp nhận tố giác về tội phạm của ông T.V.A. (62 tuổi) đang hành nghề chạy xe ôm bị nam thanh niên cầm dao gây thương tích để cướp xe máy.

Theo đơn trình báo, nam thanh niên thuê ông A. chở đến đoạn đường thuộc ấp Thới Bình (xã Phong Điền), bất ngờ bị người này dùng dao khống chế, đâm ông A. bị thương để cướp mô tô.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Phong Điền khẩn trương xác minh và xác định Hồ Tuấn Khanh là đối tượng thực hiện vụ cướp.

Theo cơ quan công an, sau khi gây án, Khanh bỏ trốn khỏi địa phương. Qua truy vết, sáng 21/9, cảnh sát đã bắt được đối tượng khi hắn đang lẩn trốn trên địa bàn phường Long Tuyền.

Qua xét hỏi, Khanh thừa nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.