Truy bắt nóng kẻ cướp điện thoại ở Hà Nội

Ngày 24/11, Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa bắt giữ Trần Trọng Nghĩa (21 tuổi, trú tại phường Xuân Phương) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, lúc 21h15 ngày 19/11, lực lượng công an phường triển khai cao điểm làm sạch dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe, trực tiếp hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục.

Đối tượng khi bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong lúc Thiếu tá Lê Quý Tùng và Đại úy Nguyễn Mạnh Huy, cảnh sát khu vực Công an phường Xuân Phương, đang làm nhiệm vụ, lực lượng trực ban nhận được tin báo về việc một đối tượng thực hiện hành vi cướp giật trên địa bàn.

Dưới sự chỉ đạo của Trung tá Hoàng Tiến Thành, Trưởng Công an phường, ngay lập tức, hai cán bộ trên đã truy đuổi và bắt giữ thành công nghi phạm tại ngõ 189 đường Cầu Diễn, khi đối tượng đang tìm cách tẩu tán tang vật là một chiếc điện thoại di động.

Danh tính nghi phạm là Trần Trọng Nghĩa.

Công an phường Xuân Phương khẳng định sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trên từng tuyến phố, từng khu dân cư.