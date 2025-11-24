Kẻ kề dao cướp tài sản của người phụ nữ ra đầu thú

Ngày 24/11, Công an xã Châu Thành cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tân (SN 1998) cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Văn Tân tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Trước đó, lúc 8h ngày 23/11, Công an xã Châu Thành tiếp nhận tin báo của chị N.T.D.N. (SN 1978) về việc chị này bị cướp tài sản.

Chị N. trình báo, lúc 5h30 cùng ngày, chị bị một nam thanh niên lẻn vào nhà, dùng dao khống chế buộc chị đưa tiền nhưng không thành, sau đó đối tượng lấy xe máy của chị chạy thoát.

Công an xã Châu Thành khẩn trương phối hợp Công an các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh nhanh chóng xác minh và xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Tân, ngụ cùng ấp với chị N. nên phối hợp công an các xã, phường triển khai phương án chốt chặn, truy tìm đối tượng; đồng thời kêu gọi gia đình vận động đối tượng ra đầu thú.

Đến khoảng 11h cùng ngày, Tân đã đến Công an xã Châu Thành đầu thú.