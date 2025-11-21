Cướp gần 55 tấn cá tra để trừ nợ

Ngày 21/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tống đạt các quyết định và lệnh bắt bị can để tạm giam Đỗ Văn Phương (SN 1985), cư trú xã Châu Phong, tỉnh An Giang và Đào Văn Hiền (SN 1984), cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang, cùng về hành vi Cướp tài sản.

Đỗ Văn Phương tại cơ quan Công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ cướp hơn 54 tấn cá tra do Đỗ Thanh Huy (SN 1982, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) chủ mưu, cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 19/2, Công ty TNHH MTV Trần Hân (có nhà máy chế biến tại tỉnh Tiền Giang) thuê Phạm Quốc Toàn vận chuyển cá tra. Sau đó, Toàn tiếp tục thuê Đỗ Thanh Huy thực hiện việc vận chuyển với giá 400 đồng/kg cá.

Sáng 20/2, Huy điều động hai ghe, một do Đào Văn Hiền điều khiển và một do Nguyễn Văn Tài điều khiển, cùng một số người làm thuê đến TP Cần Thơ để nhận tổng cộng gần 55 tấn cá tra, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.

Đào Văn Hiền tại cơ quan công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Tại thời điểm này, Huy cho rằng Công ty Trần Hân và Toàn còn nợ tiền vận chuyển nhưng không thanh toán, Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt số cá trên để trừ nợ.

Để thực hiện hành vi, Huy đã điện thoại chỉ đạo Hiền nói dối để điều khiển ghe chở cá đến khu vực phường Mỹ Thới và phường Long Xuyên.

Sau đó, Huy tiếp tục gọi điện cho Đỗ Văn Phương (em ruột Huy) và một số đối tượng khác đến cùng Huy cướp toàn bộ số cá tra, chuyển sang hai ghe khác và đem đi bán.

Sau khi biết vụ việc đã được trình báo công an, Đỗ Thanh Huy đã đến cơ quan công an đầu thú vào ngày 22/2.