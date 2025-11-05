Lý do nữ sinh bị đánh gãy xương sườn ở TPHCM

Chiều 5/11, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã thông tin về vụ việc một nữ sinh bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn vì bị nhóm bạn đánh hội đồng trong nhà vệ sinh ở Trường THCS An Điền (phường Long Nguyên, TPHCM).

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, vụ việc xảy ra chiều 31/10. Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn của học sinh trong lúc xếp hàng tại tiết học thể dục.

Sau khi bị thầy giáo nói sẽ báo lại vấn đề với phụ huynh, các học sinh đã hẹn nhau vào trong nhà vệ sinh để giải quyết mâu thuẫn.

Có 6 học sinh tham gia đánh bạn trong nhà vệ sinh tại Trường THCS An Điền (Ảnh: Phạm Diện).

Khi phát hiện vụ việc, ngày 3/11, Trường THCS An Điền đã làm việc với phụ huynh của nữ sinh bị đánh và phụ huynh của nhóm học sinh có hành động bạo lực học đường.

Tại buổi làm việc, 6 học sinh tham gia đánh bạn đã xin lỗi nữ sinh, đồng thời hứa không tái diễn hành động tương tự. Phụ huynh của những học sinh này cũng xin lỗi nữ sinh bị đánh và gia đình, xin bồi thường chi phí thăm khám.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM thông tin thêm, Hiệu trưởng Trường THCS An Điền cũng xin lỗi phụ huynh có con bị đánh và nhận trách nhiệm của nhà trường. Lãnh đạo trường cam kết xử lý nghiêm với hình thức kỷ luật cao nhất đối với 6 học sinh có hành động bạo lực.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 5/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn ép vào góc nhà vệ sinh và đánh hội đồng. Trong clip, nữ sinh này bị nhiều bạn nữ khác bao vây trong phòng vệ sinh của trường, liên tục chỉ tay vào mặt, tra hỏi và dùng lời lẽ thô tục để xúc phạm.

Sau đó, nhóm nữ sinh có hành động bạo lực với bạn học ngay trong nhà vệ sinh. Thời điểm này, nhiều học sinh cả nam lẫn nữ đứng xung quanh chứng kiến nhưng không ai can ngăn, thậm chí còn reo hò, cổ vũ.

Nữ sinh bị quật ngã xuống nền, chỉ biết ôm đầu chịu đòn. Nhóm học sinh chỉ dừng lại khi một thầy giáo từ bên ngoài phòng vệ sinh lớn tiếng quát.

Sau khi nữ sinh bị bạo hành, gia đình đã đưa bé đi thăm khám và được các bác sĩ chẩn đoán bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn. Hiện tại, nữ sinh được đưa về nhà để tiện chăm sóc và không ảnh hưởng đến việc học tập.