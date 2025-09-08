Gã đàn ông cướp 97 tờ vé số của người bán dạo

Ngày 8/9, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm giam Nguyễn Thanh Điền (48 tuổi) để điều tra về tội Cướp giật tài sản.

Bị can Nguyễn Thanh Điền (Ảnh: CTV).

Theo điều tra ban đầu, lúc 14h30 ngày 31/8, ông N.V.T. (65 tuổi, ngụ xã Bình Phú, tỉnh đồng Tháp) đi bán vé số dạo trên đường Phan Hiển Đạo thuộc địa bàn phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.

Điền chạy xe máy đến hỏi mua vé số rồi giật 97 tờ vé số của ông T. và tăng ga bỏ chạy.

Sau đó, nạn nhân đến Công an phường Mỹ Tho trình báo.

Qua xác minh, truy vết, cảnh sát xác định được Điền là nghi phạm nên mời làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Điền đã thừa nhận hành vi cướp giật vé số của ông T., sau đó bán vé số lấy tiền tiêu xài.

Công an phường Thới Sơn đã bàn giao Điền cho Công an phường Mỹ Tho để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.