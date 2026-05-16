Truy bắt đối tượng cướp dây chuyền rồi lên xe khách bỏ trốn

Ngày 16/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị chốt chặn, bắt giữ và bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc Chúc (25 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) cho Công an tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Trước đó, khoảng 13h45 ngày 15/5, Trạm CSGT Krông Búk, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được yêu cầu phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai về việc bắt giữ đối tượng Chúc đang trên đường bỏ trốn, sau khi gây ra vụ cướp dây chuyền.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Chúc bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Chúc được xác định là nghi can gây ra vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng và đang lẩn trốn trên xe khách di chuyển từ Gia Lai đi Đắk Lắk.

Tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Krông Búk tổ chức lực lượng chốt chặn. Khoảng 14h25 cùng ngày, một tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe khách nghi vấn đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh qua xã Cuôr Đăng (Đắk Lắk).

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Ngọc Chúc.

Tại cơ quan Công an, Chúc khai nhận đã gây ra vụ cướp giật dây chuyền vàng của một người phụ nữ đi đường ở tỉnh Gia Lai. Sau đó, đối tượng mang đi bán được 18 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài và bắt xe khách để bỏ trốn.