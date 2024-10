Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Đắk Lắk bị bắt

Ngày 25/10, một nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Từ (52 tuổi), Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk để điều tra tội Nhận hối lộ.

Quyết định khởi tố bị can đối với ông Bùi Văn Từ đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Ông Bùi Văn Từ, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk bị khởi tố về tội Nhận hối lộ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Chiều tối 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cùng các cơ quan chức năng có liên quan đã khám xét nơi làm việc của bị can Bùi Văn Từ tại Ban Quản lý các khu công nghiệp Đắk Lắk và khám xét nhà riêng của bị can này tại phường Tân Thành (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Ông Bùi Văn Từ được xác nhận đã vắng mặt tại cơ quan từ nhiều tuần qua.

Bộ Công an khám xét nơi làm việc của ông Bùi Văn Từ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Trước đó, vào tháng 1, ông Bùi Văn Từ được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk.

Ông Từ từng giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.