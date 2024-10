Khởi tố Chủ tịch thị trấn M'Đrắk ở Đắk Lắk

Ngày 24/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Đình Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn M'Đrắk (huyện M'Đrắk), để điều tra về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Theo một nguồn tin, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can Phan Đình Cúc vào sáng nay (24/10).

Ông Phan Đình Cúc được xác định đã có hành vi ký ban hành văn bản cho một công ty trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thi công phá dỡ đá lề đường, là hành vi vượt quá thẩm quyền, làm trái công vụ. Việc này dẫn đến một công ty khác (trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột) có hành vi khai thác đá trái phép gây thiệt hại ngân sách.

Được biết, ông Phan Đình Cúc từng bị người dân tố cáo lợi dụng chức vụ quyền hạn trong giải quyết vụ tranh chấp đất đai và cư xử thiếu chuẩn mực đối với người dân khi thi hành công vụ.

Vào ngày 5/2, UBND huyện M'Đrắk đã có kết luận các nội dung tố cáo của người dân là có cơ sở.