Trục xuất 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Quảng Ninh

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, mới đây tại vạch phân quản Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Quảng Ninh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức trục xuất, trao trả 6 công dân Trung Quốc cho phía Công an Trung Quốc.

Lực lượng chức năng Việt Nam trao trả các công dân nhập cảnh trái phép cho lực lượng chức năng Trung Quốc (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đơn vị tham gia gồm Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Công an đặc khu Vân Đồn và Công an TP Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, nhóm người này khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia, sau đó tìm cách xuất cảnh trái phép về Trung Quốc. Trong quá trình di chuyển, họ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Quảng Ninh cho biết việc xử lý nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cơ quan này khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, đồng thời chủ động tố giác, ngăn chặn các hành vi tổ chức, môi giới, đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép.

Mọi hành vi hỗ trợ, chứa chấp hoặc môi giới cho người nhập cảnh trái phép đều có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.