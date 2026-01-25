Triệt phá đường dây đưa người vượt biên ở Tây Ninh

Ngày 25/1, Công an xã Ninh Điền phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tây Ninh, triệt phá đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Trước đó, vào lúc 0h10 ngày 23/1, tại khu vực đường mòn thuộc ấp Thành Tân, xã Ninh Điền, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đưa đón người nhập cảnh trái phép.

Nhóm này gồm: Binh Hia (30 tuổi, ngụ xã Hòa Hội); Dốt Chanh (39 tuổi), Lê Văn Phương (33 tuổi, cùng ngụ xã Ninh Điền) và Nguyễn Sơn Trà (34 tuổi, ngụ xã Dương Minh Châu).

Nhóm tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở Tây Ninh bị công an bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Cùng thời điểm, công an phát hiện 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép gồm: Cai Xiao Bao (29 tuổi), Wu Kun Long (22 tuổi), Liu Lin (25 tuổi) và Lu Jian Kang (18 tuổi). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 ô tô, 3 xe máy, 7 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan chức năng xác định Binh Hia là người cầm đầu đường dây. Nghi phạm này móc nối với các cá nhân bên phía Campuchia để tổ chức đưa người nước ngoài đang lao động trái phép qua Việt Nam bằng đường mòn.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, nhóm này thường hoạt động vào đêm khuya, liên tục thay đổi địa điểm đưa đón và bố trí người cảnh giới nghiêm ngặt.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh mời làm việc thêm 3 người có hành vi giúp sức cho Binh Hia, gồm: Dốt Chanh Ngọt (35 tuổi), Son Xà Sách (38 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Hội) và À Dí (24 tuổi, ngụ xã Ninh Điền).

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai do chính quyền Campuchia tăng cường truy quét các trung tâm lừa đảo và trục xuất lao động trái phép, nên nhu cầu về nước của người nước ngoài tăng cao. Lợi dụng tình hình này, Binh Hia thỏa thuận với một người tên Sa Na (quốc tịch Campuchia) để lập đường dây vượt biên.

Cụ thể, Binh Hia thuê các nghi phạm còn lại chạy xe máy đến điểm hẹn đón người về khu vực tập kết tại ấp Thành Tân, xã Ninh Điền, trong khi bản thân trực tiếp làm nhiệm vụ cảnh giới.

Lực lượng chức năng tạm giữ hình sự 6 nghi phạm để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Hồ sơ vụ việc cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.