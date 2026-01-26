Hơn 900 người vượt biên từ Campuchia vào Tây Ninh

Ngày 26/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua, tình hình xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới của tỉnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và công tác quản lý Nhà nước về xuất, nhập cảnh.

Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, Phòng An ninh đối ngoại đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động cán bộ, chiến sỹ có kinh nghiệm tham gia phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép.

Nhóm nhập cảnh trái phép từ Campuchia bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng công an tập trung thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán, đồng thời tăng cường đấu tranh với hành vi xuất, nhập cảnh trái phép của người nước ngoài trên địa bàn.

Gần đây, lực lượng chức năng phía Campuchia mở nhiều đợt truy quét, xử lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp. Từ ngày 15/1 đến nay, Công an tỉnh Tây Ninh và công an các xã, phường đã phối hợp phát hiện, xử lý 907 trường hợp từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh.

Trong số này có 511 trường hợp nhập cảnh qua cửa khẩu, nhưng không có giấy tờ theo quy định; 396 trường hợp (37 vụ việc) nhập cảnh qua các đường tiểu ngạch, gồm: 388 người Việt Nam, 5 người Trung Quốc, 2 người Campuchia và một trường hợp không quốc tịch.

Nhiều vụ việc có dấu hiệu môi giới, tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép để cư trú, lao động bất hợp pháp hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật tại nước ngoài. Các vụ việc đều được củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền về phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, thông qua các đầu mối môi giới, nhiều người Việt Nam được đưa đến khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh để nhập cảnh trái phép về nước với giá từ 4 triệu đến 10 triệu đồng/người. Lợi dụng địa bàn vắng vẻ, các đối tượng tổ chức đưa người vượt biên bằng đường sông, sau đó hướng dẫn đi bộ vào sâu nội địa.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không xuất, nhập cảnh trái phép dưới bất kỳ hình thức nào. Khi có nhu cầu ra nước ngoài lao động, học tập, thăm thân hoặc du lịch, người dân cần thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, thông qua các cơ quan, tổ chức được cấp phép.

Đồng thời, người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, dịch vụ xuất, nhập cảnh nhanh, giá rẻ; không tiếp tay, che giấu cho các hành vi vi phạm và kịp thời thông báo cho lực lượng công an hoặc bộ đội biên phòng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.