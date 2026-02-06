Trốn truy nã hơn 4 năm, tên trộm bị bắt khi vừa trở về quê

Ngày 6/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an xã Cẩm Thạch đã bắt giữ đối tượng bị truy nã Bùi Thành Đạt (SN 1995, trú tại thôn 3 Bình Hòa, xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa).

Theo hồ sơ vụ án, vào tối 22/10/2021, tại thôn Chiềng Đông, xã Cẩm Thạch, gia đình bà Phùng Thị Phượng (SN 1979) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave.

Đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau khi xảy ra vụ việc, bà Phượng đã trình báo công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Thủy (cũ), tỉnh Thanh Hóa, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Bùi Thành Đạt. Tuy nhiên, ngay sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên và TPHCM, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt.

Ngày 30/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Bùi Thành Đạt.

Qua công tác nắm tình hình kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Cẩm Thạch xác định đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt đang di chuyển, trên đường trở về địa phương.

Sáng 5/2, ngay khi phát hiện đối tượng vừa trở về địa phương, chưa kịp di chuyển đến nơi cư trú, lực lượng Công an xã Cẩm Thạch đã kịp thời tổ chức bắt giữ thành công đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.