Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 7/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân đã bắt giữ thành công Nguyễn Duy Hào (SN 1985, trú tại thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Đây là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó vào ngày 2/6, qua công tác nắm tình hình địa bàn và phối hợp xác minh giữa Công an tỉnh Kiên Giang và Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thị trấn Yên Cát đã phát hiện Nguyễn Duy Hào đang lẩn trốn tại nhà một người thân trên địa bàn thị trấn Yên Cát. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế và bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Duy Hào (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2020, Nguyễn Duy Hào chuyển vào Bình Dương làm ăn, sinh sống. Với bản tính ham mê cờ bạc, Hào đã lợi dụng sự tin tưởng để vay mượn tiền của nhiều người trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, sau đó mất khả năng thanh toán và bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đầu năm 2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Duy Hào về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.