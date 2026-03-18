Trộm vàng của khách, chủ tiệm massage ở Lâm Đồng bị khởi tố

Ngày 18/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lâm Như Ý (SN 1998, trú tại xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng) về tội Trộm cắp tài sản.

Chủ tiệm gội đầu, massage Lâm Như Ý bị công an khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Lâm Như Ý là chủ tiệm gội đầu, massage tại địa phương. Khi khách đến sử dụng dịch vụ, người này yêu cầu khách tháo trang sức, dây chuyền vàng để tiện cho việc gội đầu, massage.

Trong lúc phục vụ, thấy khách nhắm mắt, Lâm Như Ý dùng kìm cắt trộm một phần dây chuyền hoặc dùng dây chuyền vàng giả để tráo đổi.

Bằng cách này, từ cuối tháng 12/2025 đến khi bị bắt, Ý đã thực hiện 4 vụ trộm, một vụ tráo đổi dây chuyền, chiếm đoạt của khách tổng cộng 5,5 chỉ vàng.