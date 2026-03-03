Người phụ nữ ở Lâm Đồng bị trộm rinh mất 3 heo đất

Ngày 3/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Suối Kiết đã bắt giữ N.D.K. (SN 1989, trú tại xã Suối Kiết, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an đưa N.D.K. đến dựng lại hiện trường vụ trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng).

Theo điều tra của công an, vào 10h ngày 26/2, chị Nguyễn Thị Lương (SN 1989, trú tại xã Suối Kiết) trình báo cơ quan chức năng về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 3 con heo đất bỏ tiền tiết kiệm cùng một số nữ trang bằng vàng. Riêng 3 con heo đất, chị Lương cho biết đã tiết kiệm tổng cộng gần 100 triệu đồng.

Công an xã Suối Kiết vào cuộc điều tra, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh quanh khu vực, truy tìm kẻ gian. Đến 11h cùng ngày, công an xác định N.D.K. là người có liên quan nên bắt giữ, phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, K. khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của gia đình chị Lương, đồng thời nghi phạm khai nhận tham gia đánh bạc trực tuyến, đã nộp hơn 500 triệu đồng vào tài khoản để cá cược.