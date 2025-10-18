Trộm tài sản trị giá 100 triệu đồng, đem bán được 9 triệu đồng

Ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Công an phường Thanh Khê truy xét nhanh vụ trộm tài sản có giá trị lớn tại công trình xây dựng trên đường Nguyễn Tri Phương.

Trước đó khoảng 10h ngày 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo một công trình đang xây dựng tại đường Nguyễn Tri Phương (phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều dây điện và ống đồng, trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải và tang vật (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng phân công tổ công tác, phối hợp với Công an phường Thanh Khê áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy xét.

Chỉ sau hơn 24 giờ nhận tin báo, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện, mời đối tượng nghi vấn về làm việc.

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Nguyễn Thanh Hải (SN 2003, trú tại xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng) là thủ phạm gây ra vụ trộm.

Theo lời khai, rạng sáng 16/10, Hải điều khiển xe máy đến công trình trên, mang theo kìm và dụng cụ cắt trộm ống đồng và dây điện, sau đó cho vào bao tải rồi chở đi bán tại tiệm phế liệu trên đường Hoàng Văn Thái, được hơn 9 triệu đồng.

Cảnh sát đã thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm xe máy, điện thoại, công cụ gây án và tiền mặt.

Vụ việc được bàn giao cho Công an phường Thanh Khê tiếp tục điều tra, xử lý.