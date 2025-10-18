Y án tử hình kẻ sát hại cô gái, bỏ thi thể vào vali ở TPHCM

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Võ Thành Long (21 tuổi, ngụ TPHCM) tử hình về các tội Giết người, Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khi chưa đủ 18 tuổi, Long từng bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản và lĩnh 2 án tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo Võ Thành Long (phải) và Vũ Thành Huy nghe tòa tuyên án (Ảnh: Phú Việt).

Cuối năm 2023, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, Long trở về địa phương nhưng không có việc làm. Để có tiền tiêu xài, anh ta lên mạng xã hội làm quen các cô gái mới lớn rồi lừa tình, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tiếp cận được đối tượng, Long rủ Vũ Thành Huy (26 tuổi, bạn Long) cùng tham gia.

Theo đó, khoảng tháng 5/2024, thông qua mạng xã hội, Long kết bạn, rủ chị Hồ Thị Mỹ T. (22 tuổi, quê Khánh Hòa) đi chơi. Sau đó, Long báo Huy biết kế hoạch dụ dỗ chị T. và rủ Huy đi chung để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 18/5/2024, Long và Huy đi taxi đến nhà chị T. để đưa cô gái về TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) chơi.

Cả 3 thuê một nhà nghỉ ở phường Vũng Tàu, rồi cùng nhau đi chơi, ăn uống. Đến khoảng 0h ngày 19/5/2024, Long và chị T. trở về nhà nghỉ, còn Huy tiếp tục đi chơi.

Tại nhà nghỉ, sau khi quan hệ xong, chị T. vào nhà vệ sinh, lúc này Long nảy sinh ý định sát hại cô gái để chiếm đoạt tài sản. Sau đó, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội đến cùng, rồi lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân như vàng, điện thoại, tiền mặt.

Gây án xong, Long nhắn tin báo Huy biết sự việc và kêu về nhà nghỉ để bàn bạc, thống nhất cho thi thể nạn nhân vào vali, mang đi phi tang.

Đến khoảng 10h cùng ngày, Long đi mua vali đem về nhà nghỉ cùng Huy bỏ thi thể nạn nhân vào. Cả hai cùng khiêng lên xe rồi chở vali đến đường Hải Đăng (đường lên Núi Nhỏ, phường Vũng Tàu) và vứt xuống núi.

Quá trình điều tra, nhà chức trách phát hiện thêm trước khi gây ra vụ án trên, từ cuối tháng 4 đến giữa tháng 5/2024, Long và Huy đã cùng nhau chiếm đoạt 2 điện thoại của hai cô gái trẻ, cũng với thủ đoạn quen qua mạng, dụ dỗ đi chơi.

Hồi tháng 6, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TAND TPHCM) xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Thành Long mức án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, bị cáo Vũ Thành Huy bị phạt 9 năm tù về tội Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Che giấu tội phạm.

Sau phán quyết trên, bị cáo Long kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vừa qua, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Long.

Theo HĐXX cấp phúc thẩm, hành vi của bị cáo Long là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính chất côn đồ, tàn nhẫn, coi thường pháp luật, tính mạng, tài sản của người khác. Bị cáo thực hiện nhiều tội phạm liên tiếp trong một thời gian ngắn, có sự chuẩn bị, thủ đoạn tinh vi, gây tâm lý hoang mang trong xã hội.

Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào mới. Do đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Long.