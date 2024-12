Bắt giam nhóm đi ô tô trộm 40 con chó mỗi đêm ở Tây Ninh

Ngày 24/12, Công an huyện Gò Dầu khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Gấm (39 tuổi), Võ Chiến Thắng (34 tuổi, cùng quê Đồng Tháp), Nguyễn Văn Dĩnh (45 tuổi, quê Hưng Yên) và Nguyễn Văn Khánh (39 tuổi, quê Sóc Trăng), để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Khánh, Gấm, Dĩnh và Thắng (từ trái sang) bị công an bắt giữ về hành vi bắt trộm chó (Ảnh: Tuyết Nhung).

Theo công an, tối 22/12, Công an huyện Gò Dầu phối hợp với Công an thị xã Trảng Bàng, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Tây Ninh, đột kích khu vực ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận (thị xã Trảng Bàng), bắt quả tang Dĩnh đang thu mua chó từ Gấm, Thắng, Khánh.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 2 ô tô, 2 xe tải, 2 bộ dụng cụ súng điện tự chế kết nối với bình ắc quy, 20 cây đinh sắt (loại tam giác), 1 cân đồng hồ và trên 37 triệu đồng.

Công an xác định, từ 23h đến 4h hôm sau, Thắng, Gấm lái ô tô gắn biển số giả đi qua các tuyến đường ở thị xã Hòa Thành, huyện Tân Biên, huyện Tân Châu; Khánh đi riêng với người khác ở khu vực Gò Dầu, Trảng Bàng.

Công an tạm giữ tang vật gồm 4 ô tô và hàng chục con chó (Ảnh: Tuyết Nhung).

Nhóm này tìm những nhà dân nuôi chó thả bên ngoài, rồi dùng súng điện bắt trộm. Mỗi đêm, cả nhóm bắt từ 30 đến 40 con chó, đưa lên ô tô chuyển về tập kết tại ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng.

Số chó trên được nhóm bán lại cho Dĩnh với giá 400.000 đồng/con, thu lợi từ 4 đến 6 triệu đồng. Tiếp đó, Dĩnh thu gom chó đưa lên xe tải chở qua tỉnh Bình Dương bán lại cho những người khác, thu lợi từ 4 đến 8 triệu đồng.

Công an huyện Gò Dầu thông báo đến người dân đã từng bị mất trộm chó liên hệ Công an huyện Gò Dầu, cung cấp thông tin phục vụ điều tra.