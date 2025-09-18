Nẹt pô xe máy trước bàn nhậu, một người bị đâm tử vong ở Tây Ninh

Ngày 18/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Lâm Hồ (48 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh, Tây Ninh) 18 năm tù về tội Giết người. Bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 160 triệu đồng.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 13/7/2024, anh Trần Trọng Nhân (con trai Hồ) tổ chức nhậu trước sân nhà cùng bạn bè. Lúc này, Hồ đi làm về và cùng ngồi vào bàn uống rượu.

Hồ tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: H.M.).

Khoảng 19h20, Nguyễn Quốc Vinh (ngụ cùng ấp) chạy xe máy ngang qua, nẹt pô và nhìn về phía bàn nhậu. Thấy vậy, Hồ tức giận lấy xe máy đi tìm, nhưng khi thấy Vinh đang nhậu ở nhà người quen thì quay về.

Khoảng một giờ sau, Vinh chạy xe đến dừng ngay trước bàn nhậu nhà Hồ, tiếp tục nẹt pô và thách thức. Bực tức, ông ta vào nhà lấy dao đâm hai nhát vào ngực Vinh, khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó. Gây án xong, Hồ đến Công an xã đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, đặc biệt nguy hiểm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà tước đoạt mạng sống người khác. Do đó, cần cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian dài để răn đe, giáo dục.