Trộm 3 cây vàng của họ hàng, mua iPhone 17 Pro Max tặng bạn gái

Ngày 11/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Thân Văn Nam (21 tuổi, trú tại tổ dân phố Thanh Mai, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, sáng 28/2, Công an phường Đa Mai tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị D. (56 tuổi, trú tại đường Bảo Ngọc, tổ dân phố Thanh Mai) về việc bị mất 3 cây vàng SJC để trong két sắt đặt tại phòng khách của gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đa Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra. Đến ngày 1/3, lực lượng chức năng đã làm rõ nghi phạm gây ra vụ trộm là Thân Văn Nam.

Thân Văn Nam (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận ngày 21/2 đã lén lấy trộm 3 cây vàng SJC trong két sắt tại nhà chị D.. Sau khi trộm được tài sản, Nam mang 1 cây vàng SJC đến một cửa hàng vàng bạc đá quý trên đường Kim Giang (Hà Nội) bán được 180 triệu đồng.

Số tiền này, Nam dùng để trả nợ, mua điện thoại iPhone 17 Pro Max tặng bạn gái và chi tiêu cá nhân, đồng thời giữ lại một phần trong tài khoản. Hai cây vàng còn lại được Nam cất giấu trong phòng ngủ.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khám xét chỗ ở của đối tượng, thu giữ 2 cây vàng tang vật. Bạn gái của Nam cũng đã giao nộp chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max cho cơ quan điều tra.

Theo cơ quan chức năng, Nam là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học và có quan hệ họ hàng với gia đình bị hại. Trước đó, ngày 21/2, Nam đến dự bữa cỗ tại nhà chị D. và phát hiện két sắt để sơ hở nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.