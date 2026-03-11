Hai đối tượng gây ra liên tiếp các vụ trộm trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngày 11/3, Công an phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ Mai Cao Phước (SN 1973) và Trần Nhật Phương (SN 1986), cùng trú tại Gia Lai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra của công an, sáng 4/3, Phước và Phương điều khiển xe máy đến một căn nhà nằm trong hẻm đường Đặng Trần Côn, phường Hội Phú. Thấy trong nhà không có người trông coi, Phương đứng bên ngoài cảnh giới để Phước đột nhập vào bên trong lấy trộm một túi xách.

Phước (trái) và Phương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Hội Phú).

Bên trong túi xách có một máy tính xách tay của anh L.M.T. (SN 1982, trú tại phường An Phú, Gia Lai). Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Hội Phú đã điều tra và xác minh Phước và Phương là thủ phạm thực hiện vụ trộm cắp trên.

Mở rộng điều tra, công an xác định, 2 đối tượng này còn thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn phường Hội Phú và ở xã Đăk Đoa, Gia Lai.

Được biết, cả 2 đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định và có nhiều tiền án. Trong đó, Phước có 6 tiền án về tội Trộm cắp tài sản; Phương có 2 tiền án về các tội Cướp giật tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an phường Hội Phú đang mở rộng điều tra các vụ trộm cắp mà 2 đối tượng này gây ra.