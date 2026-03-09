Nhóm thiếu niên trộm 2 xe máy ở TPHCM

Ngày 9/3, Công an phường An Khánh, TPHCM, đang củng cố hồ sơ xử lý đối với 4 nam thiếu niên gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Các nghi phạm còn rất trẻ (Ảnh: Công an cung cấp).

Hai ngày trước, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo về việc có một nhóm đối tượng thực hiện 2 vụ trộm xe máy của người dân trên địa bàn phường.

Cảnh sát tiến hành thu thập dữ liệu camera an ninh, tiến hành truy xét các đối tượng gây án. Chỉ trong thời gian ngắn, đơn vị đã bắt giữ 4 thiếu niên 13-14 tuổi.

Tại cơ quan điều tra, cả 4 nghi phạm thừa nhận trộm 2 xe máy ở phường An Khánh. Họ khai lý do gây án vì thiếu tiền tiêu xài.