Khán giả chung tay, 3 hạng vé đầu tiên “Tôi! Người Việt Nam” hết ngay sau khi mở bán

Từ 20h ngày 20/10, concert (chương trình hoà nhạc) Tôi! Người Việt Nam chính thức mở bán vé, thu hút sự quan tâm của khán giả trên khắp cả nước.

Nhiều người yêu âm nhạc đã đợi mua vé trực tuyến từ sớm để lựa chọn vị trí ngồi yêu thích, sẵn sàng trải nghiệm một đêm nhạc đặc biệt, đồng thời góp phần hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Đáng chú ý, các hạng vé Góp Sức 1 và Góp Sức 2 đã bán hết toàn bộ chỉ sau khoảng 30 phút. Thậm chí có khán giả cho biết đã không săn được vé ngay từ những phút đầu, bởi nhiều người nhanh tay giữ chỗ nhưng chưa thanh toán ngay.

Khu vực tiếp theo cũng nhanh chóng hết vé là Tương Thân 1.

Thông tin hết vé một số khu vực do đại diện ban tổ chức đêm nhạc chia sẻ (Ảnh: Ban tổ chức).

Các hạng vé Đoàn Kết, Tương Ái, Đồng Lòng, Chung Tay cũng đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Kể cả hạng vé có mức giá cao nhất là Mạnh Mẽ cũng không còn nhiều.

Điều này cho thấy sức hút và tinh thần ủng hộ nhiệt tình từ khán giả dành cho chương trình.

Đáng nói, sự ủng hộ của khán giả không chỉ bởi sức ấm dẫn của âm nhạc hay nghệ thuật trình diễn mà còn bởi ý nghĩa nhân văn sâu sắc của đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, người hâm mộ của nghệ sĩ BB Trần cho biết: “Ngay khi ban tổ chức công bố đêm diễn, chúng tôi đã sẵn sàng mua vé. Đây không chỉ là một đêm nhạc nghệ thuật, mà còn là nơi gửi gắm tấm lòng, sự sẻ chia đến những đồng bào gặp thiên tai. Dù nhỏ bé, mỗi đóng góp đều hy vọng giúp mọi người vượt qua khó khăn”.

Người hâm mộ này tiết lộ đã mua tổng cộng 6 vé, gồm 1 vé khu vực Mạnh Mẽ , 1 vé khu vực Góp Sức và 4 vé khu vực Đoàn Kết, tổng giá trị hơn 10 triệu đồng.

Một người hâm mộ khác, chị Ánh Tuyết (Vũng Tàu, TPHCM), đã mua 2 vé khu vực Tương Ái, giá 1,8 triệu đồng/vé.

“Được tham dự Tôi! Người Việt Nam là trải nghiệm đáng quý. Tôi muốn góp một phần sức mình để đồng hành cùng chương trình và hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ”, chị Ánh Tuyết nói.

Chị Thảo, hiện sinh sống tại phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM, cũng là một trong những khán giả may mắn mua được vé sớm để tham dự đêm nhạc. Chị đã mua vé hạng Đoàn Kết với giá 1,6 triệu đồng.

Vì nhà khá gần khu vực tổ chức sự kiện, Thảo dự kiến sẽ đến sớm để tận hưởng bầu không khí của chương trình.

Chị Thảo biết đến chương trình qua trang cá nhân của các nghệ sĩ tham gia show Tôi! Người Việt Nam.

“Khi mua vé qua Ticketbox, tôi không gặp khó khăn vì trước đây đã từng tham dự nhiều đêm nhạc, nên đã quen với cách thức đặt vé và nhanh chóng hoàn tất giao dịch. Giờ tôi chỉ còn háo hức chờ đến đêm nhạc để được gặp gỡ tất cả các nghệ sĩ mà mình hâm mộ”, Thảo nói.

Sơ đồ vé chương trình “Tôi! Người Việt Nam”. Một số hạng vé như Góp Sức và Tương Thân đã được bán hết (Ảnh: Ban tổ chức)

Người hâm mộ có biệt danh Carrot của Chun Chip cho biết, sau khi săn được vé, chị vô cùng háo hức và mong chờ được gặp các anh tài trên sân khấu.

Khán giả này chia sẻ: “Một chương trình đầy nhân văn và ý nghĩa. Chúng mình thật may mắn khi có thể tham dự. Mong đêm diễn thành công và hy vọng sẽ góp phần mang lại sự hỗ trợ cho đồng bào vùng bão lũ”.

Một khán giả khác, biệt danh Em gái Mưa, cũng bày tỏ xúc động khi sở hữu vé: “Tôi đã ước và giờ điều ước đã trở thành hiện thực. Đây không chỉ là một đêm nhạc thông thường, mà còn là nơi mỗi người gửi một phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ đồng bào. Chúc đêm diễn thật thành công và đạt được những mục tiêu cao đẹp mà chương trình hướng tới”.

Không chỉ người hâm mộ, gia đình nghệ sĩ cũng bày tỏ niềm tự hào và xúc động trước thông điệp của chương trình.

Chị gái của nghệ sĩ Bùi Công Nam nhấn mạnh: “Trong những tháng ngày bão lũ ập đến, sự đoàn kết của 54 dân tộc anh em là điều không thể nghi ngờ. Tôi! Người Việt Nam là chương trình mang đầy sự kết nối, yêu thương và che chở lẫn nhau. Chúng ta không chỉ là người hâm mộ, mà còn là những người dân Việt Nam, cùng nhau đồng lòng vượt qua khó khăn”.

Đêm nhạc quy tụ dàn sao nổi tiếng, hứa hẹn mang đến những giai điệu đầy cảm xúc và ý nghĩa nhân văn. Trong khi nhiều người vui mừng khi “săn” được tấm vé yêu thích, vẫn còn không ít khán giả tiếc nuối vì chưa kịp đặt chỗ.

Anh Vũ Phong Nam, một fan của các anh tài cho biết, dù rất háo hức, nhưng vẫn chưa mua được vé hạng Góp Sức 1 do khu vực này đã cháy vé nhanh chóng. Anh cũng đã cố gắng săn vé cùng cả nhóm bạn, nhưng vẫn không kịp mua.

Những chia sẻ của khán giả thể hiện rõ sự háo hức trước đêm nhạc và xúc động trước hành động ý nghĩa và kịp thời của Gia tộc Anh Tài, góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, đoàn kết giữa những trái tim Việt.

Đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam được chia thành nhiều khu vực với tên gọi ý nghĩa. Khu Mạnh Mẽ giá vé 3,4 triệu đồng; khu Chung Tay giá vé 2,6 triệu đồng; khu Đồng Lòng giá 2,2 triệu đồng; khu Đoàn Kết giá vé 1,6 triệu đồng; khu Tương Ái giá vé 1,8 triệu đồng; khu Tương Thân giá vé 1,4 triệu đồng; khu Góp Sức giá vé 800.000 đồng.

Ban tổ chức lưu ý, sau khi mua được vé, khán giả nên có mặt trước 20 phút để ổn định chỗ ngồi. Vé đã mua sẽ không được hoàn hoặc đổi. Trẻ em dưới 6 tuổi không được khuyến khích tham dự nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng trải nghiệm cho tất cả khán giả.

Toàn bộ doanh thu vé sau khi trừ chi phí vận hành sẽ được chuyển ủng hộ đồng bào vùng bão lũ thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chương trình được báo Dân trí bảo trợ truyền thông. Với kinh nghiệm nhiều năm triển khai các dự án nhân ái, báo Dân trí tiếp tục là cầu nối lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" đến cộng đồng thông qua chương trình đặc biệt này.

Tôi! Người Việt Nam là cuộc hội ngộ đặc biệt của 25 Anh Tài, những gương mặt từng chinh phục khán giả trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, gồm: NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn, ca sĩ Bằng Kiều, Phan Đinh Tùng, Tiến Luật, Đăng Khôi, Đinh Tiến Đạt, Trương Thế Vinh, Đỗ Hoàng Hiệp, Quốc Thiên, Hà Lê, Jun Phạm, Neko Lê, Cường Seven, Thanh Duy, Rhymastic, Tăng Phúc, BB Trần, Kay Trần, S.T Sơn Thạch, Duy Khánh, Kiên Ứng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất và MC Anh Tuấn.

Toàn bộ nghệ sĩ tham gia không nhận cát-xê, dành trọn tình cảm cho đồng bào chịu thiên tai.

Với thông điệp mạnh mẽ về sự kết nối và nhân ái, đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam hứa hẹn không chỉ là một trải nghiệm nghệ thuật đáng nhớ mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng.