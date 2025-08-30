Tạm giữ đối tượng lừa bán gần 70 giấy mời xem diễu binh A80

Ngày 30/8, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ hình sự Phan Hạnh Thương (32 tuổi, ở phường Phú Thượng, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phát hiện tình trạng rao bán giấy mời tham dự lễ kỷ niệm A80.

Theo Công an Hà Nội, đây là sự kiện trọng đại của đất nước, giấy mời được quản lý và phát hành chặt chẽ theo đúng thành phần và không có bất kỳ kênh bán vé nào.

Phan Hạnh Thương (Ảnh: Công an Hà Nội).

Do đó, việc rao bán giấy mời tham dự lễ kỷ niệm này có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. ‎‎Phòng An ninh chính trị nội bộ đã báo cáo Ban Giám đốc và nhanh chóng xác minh, làm rõ danh tính đối tượng rao bán giấy mời là Phan Hạnh Thương.

Thương sử dụng Facebook "Phan Hanh Thuong" đăng tin rao bán giấy mời với giá 2 triệu đồng. Để tạo niềm tin, Thương đưa ra thông tin đây là giấy mời được người quen cho, tặng và yêu cầu khách cung cấp thông tin căn cước. Thương còn rủ một người khác cùng "gom" khách để lừa đảo.

‎Tính đến ngày 27/8, Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời cho các bị hại.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân, không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách. ‎‎