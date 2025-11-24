Triệu tập nghi phạm đánh bất tỉnh người đàn ông trên phố ở Hà Nội

Liên quan vụ một người bị đánh bất tỉnh giữa đường ở Hà Nội, ngày 24/11, Công an phường Phú Lương (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã xác định nghi phạm là Lương Cao Phúc (20 tuổi, ở xã Bình Minh, Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, khoảng 16h30 ngày 22/11, Công an phường Phú Lương nhận tin báo về vụ xô xát tại ngõ 4 phố Xốm, khiến một người đàn ông bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu, còn đối tượng gây án bỏ trốn.

Vào cuộc xác minh, công an xác định nạn nhân là anh N.Đ.M. (37 tuổi, trú tại phường Phú Lương).

Lương Cao Phúc (Ảnh: ANTĐ).

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn bộc phát khi tham gia giao thông, hai bên đi ngược chiều và không quen biết nhau. Đối tượng gây án che kín mặt, không để lại thông tin biển số xe, khiến công tác truy tìm ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Công an phường Phú Lương đã đồng loạt rà soát các tuyến đường, thu thập hình ảnh tại kho bãi, cơ sở kinh doanh, trích xuất camera và vận động người dân phối hợp cung cấp thông tin.

Sau 24 giờ, đến khoảng 20h ngày 23/11, lực lượng chức năng đã xác định và triệu tập Lương Cao Phúc.

Làm việc với cơ quan Công an, Phúc khai xảy ra va chạm giao thông với anh M., sau đó hai bên cãi vã. Nạn nhân rút ra dùi cui điện khiến Phúc lao vào tấn công, làm anh M. gục xuống.