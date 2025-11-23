Một người bị đánh bất tỉnh giữa đường ở Hà Nội nghi do mâu thuẫn giao thông

Ngày 23/11, lãnh đạo UBND phường Phú Lương, TP Hà Nội, cho biết công an phường đang điều tra vụ xô xát xảy ra tại khu vực gần chung cư Vesta.

Trước đó, ngày 22/11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ việc trên tại lối vào chung cư Vesta, giữa hai người đàn ông. Nguyên nhân xô xát được cho là xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông.

Một người đã bất tỉnh trong vụ xô xát (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo nội dung clip, 2 người đàn ông cự cãi, thách thức nhau, sau đó "động chân tay". Tuy nhiên, người đàn ông đội mũ bảo hiểm "chiếm ưu thế" khi tung ra nhiều cú đánh vào đầu đối phương khiến người này ngã ra đường.

Trước khi rời đi, người đội mũ bảo hiểm đá một cú đá mạnh khiến đối thủ bất động.

Sau vụ việc, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo cơ quan chức năng.