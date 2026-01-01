Công an làm việc với nhóm thiếu niên hỗn chiến tại giao lộ ở TPHCM

Ngày 1/1, Công an phường Chợ Lớn đã làm việc với nhóm thiếu niên liên quan vụ hỗn chiến tại quán nước bên đường ở TPHCM.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Chợ Lớn phát hiện clip nhóm thiếu niên gây mất an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 30/12/2025, tại giao lộ Phạm Hữu Chí - Triệu Quang Phục.

Nhận định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều đối tượng tham gia, Công an phường Chợ Lớn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) vào cuộc truy xét.

Công an xác định có 7 thiếu niên tham gia vào vụ hỗn chiến (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng mời 7 thiếu niên liên quan về trụ sở để làm việc. Qua xác minh, các đối tượng đều chưa đủ 18 tuổi, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2012.

Tại trụ sở công an, nhóm thiếu niên đã thừa nhận hành vi gây mất an ninh, trật tự công cộng.

Công an phường Chợ Lớn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với gia đình, nhà trường và các đơn vị chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác quản lý, giáo dục, phòng ngừa tái phạm.

Nhóm thiếu niên dùng vỏ chai hỗn chiến tại quán nước bên giao lộ Phạm Hữu Chí - Triệu Quang Phục (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 30/12/2025, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh một nhóm thiếu niên người đi xe máy dùng vỏ chai thủy tinh hỗn chiến tại quán nước ven đường ở giao lộ Phạm Hữu Chí - Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn. Thời điểm xảy ra vụ việc, khách trong quán phải dùng ghế che chắn để tránh mảnh thủy tinh.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; không tụ tập, tham gia các hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đồng thời, việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cần bảo đảm tính chính xác, tránh gây hiểu nhầm, hoang mang dư luận. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị lực lượng công an kiên quyết phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.