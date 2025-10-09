Bị nhóm “phượt đêm” khiêu khích, 5 thanh niên mang đinh ba rượt đánh

Rạng sáng ngày 5/10, cảnh sát nhận được tin báo một nhóm thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy lạng lách, không đội mũ bảo hiểm và mang theo hung khí tự chế gây rối trật tự công cộng tại các tuyến đường trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên (tỉnh Phú Thọ).

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra và triệu tập các đối tượng liên quan.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu công an xác định, thông qua TikTok, nhóm thanh niên ở các xã Tam Đảo, Bình Xuyên, Tam Dương, Tam Dương Bắc hẹn nhau chuẩn bị hung khí, di chuyển đến thành phố Vĩnh Yên (cũ) - nay là phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên - để nhập thành một đoàn.

Nhóm thanh niên đi xe hàng ngang, rú ga với tốc độ cao, đánh võng trên các tuyến phố, vung vẩy các loại hung khí để “ra oai” và đi tìm đánh các nhóm thanh niên khác xuất hiện trên đường.

Vũ khí nóng được nhóm thanh niên sử dụng (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng trong đêm 5/10, tại khu vực hồ Đại Lải (phường Xuân Hòa), một nhóm thanh niên đang ngồi uống nước thì bị một nhóm “phượt đêm” rú ga, nẹt pô, lượn nhiều vòng khiêu khích.

Cho rằng bị thách thức, nhóm của Nguyễn Tất Thành (32 tuổi), Diệp Đình Chiến, Dương Đức Thành (cùng 19 tuổi, trú tại Xuân Hòa), Đỗ Viết Loan (33 tuổi, trú tại Hà Nội), Lò Văn Tiến (22 tuổi, trú tại Lai Châu) cùng một số đối tượng khác sử dụng gạch đá, vỏ chai bia ném vào nhóm “phượt đêm”, rồi mang đao, đinh ba tự chế rượt đánh.

Sau khi điều tra làm rõ, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 5 đối tượng trên về tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự; đồng thời củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng khác.

Các đối tượng vừa bị công an khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá, hai vụ việc là hồi chuông cảnh báo thực trạng một bộ phận thanh thiếu niên tụ tập ban đêm, mang hung khí gây mất an ninh trật tự.

Các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, nắm bắt hoạt động của con em mình, đặc biệt trên không gian mạng; phối hợp với công an cơ sở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật từ sớm.