Cảnh sát hình sự Hà Nội tóm gọn ổ nhóm đánh bạc trên sông

Công an TP Hà Nội cho biết, vào tháng 10 qua công tác nắm tình hình, Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) phát hiện một ổ nhóm có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên sông Đuống và sông Hồng.

Đơn vị đã triển khai lực lượng trinh sát, mật phục theo dõi.

Đến khoảng 3h ngày 28/11, tại khu vực đê bờ sông Đuống đoạn qua đường Cổ Bi, xã Gia Lâm, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trên sông Hồng và sông Đuống, thu giữ tang vật là 280 triệu đồng tiền mặt.

Lực lượng Công an đã đưa 15 đối tượng liên quan về trụ sở để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

Theo điều tra ban đầu, sới bạc do Nguyễn Văn Quân (tức Quân “Xoăn”, đang bỏ trốn) tổ chức, hoạt động mỗi ngày 2 ca, từ 23h hôm trước đến 3h hôm sau.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Nhóm của Quân phân công nhiều nhiệm vụ như nhà cái, xóc cái, hồ lỳ, cảnh giới trên thuyền và trên bờ, lái thuyền, đưa đón con bạc, đổi tiền…

Để tránh bị phát hiện, chúng tổ chức cho con bạc chơi trực tiếp trên thuyền giữa sông, thường xuyên thay đổi vị trí lên xuống, điểm neo và chỉ thông báo cho một số ít người.

Con bạc muốn tham gia phải có người giới thiệu và liên hệ trước để nhận thời gian, địa điểm tập trung. Sát giờ, nhóm tổ chức mới thông báo địa điểm, thường là sảnh chung cư hoặc khu vực công cộng.

Tại điểm hẹn, con bạc gửi xe, sau đó được cảnh giới dùng xe máy chở đến bờ sông (thay đổi hằng ngày). Một nhóm khác tiếp tục dùng ca nô đưa họ ra thuyền lớn. Mỗi con bạc phải nộp 1 triệu đồng cho mỗi ca chơi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.