Phát hiện ô tô chở 13 bình "khí cười" từ Hải Phòng sang Quảng Ninh

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 vừa kiểm tra đột xuất ô tô biển kiểm soát 15A-517.xx đang đỗ tại khu vực tổ 1, khu Hiệp An 2, phường Yên Tử, Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 13 bình khí cười vận chuyển trái phép (Ảnh: Công an cung cấp).

Trên xe có N.H.V. (SN 2002) và L.K.T. (SN 1980), cùng trú tại Hải Phòng. Lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe chứa 13 bình kim loại hình trụ màu đen, cao khoảng 35cm, đường kính 12cm, được hàn kín hai đầu, gắn van kim loại màu vàng, trong đó hai bình dùng van nhựa màu đen.

N.H.V. khai nhận toàn bộ số bình trên chứa khí N2O (khí cười) và thừa nhận vận chuyển từ Hải Phòng sang Quảng Ninh để bán kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật để phục vụ điều tra. Hồ sơ vụ việc được bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 6 tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan chức năng cảnh báo tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép khí N2O đang có dấu hiệu gia tăng và khuyến cáo người dân không sử dụng, mua bán hoặc tiếp tay cho các hành vi liên quan đến loại khí này.