Phá đường dây mua bán, vận chuyển “khí cười” với 50 tỷ đồng tiền giao dịch

Ngày 13/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển "khí cười" (N2O) quy mô lớn trên cả nước. Các đối tượng này đang bị điều tra về tội Buôn bán hàng cấm.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sau thời gian dài thu thập chứng cứ, tài liệu, tối 7/9, lực lượng Công an Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác.

Tại bãi xe ngã ba đường Hà Chương - Hà Bổng (phường An Hải), 3 đối tượng gồm Hoàng Anh Tấn (trú phường An Khê, Đà Nẵng), Trần Linh Tâm và Lê Văn Viết Long (cùng trú phường An Hải, Đà Nẵng), bị bắt quả tang khi đang giao nhận trái phép số lượng lớn "khí cười".

Các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển “khí cười” (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số hàng cấm trên được Ngô Đặng Quang Dũng (23 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) thuê vận chuyển từ cây xăng dầu số 21, đường tránh Nam Hải Vân, về bãi xe trên. Dũng được xác định là đối tượng cầm đầu trong chuyên án này.

Ngay sau đó, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã bắt giữ Dũng khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường An Hải cùng Võ Văn Hiếu (45 tuổi, trú phường An Khê); Trần Thị Trang (21 tuổi, trú phường Sơn Trà) và nhiều đối tượng khác giữ vai trò tổ chức, thuê người vận chuyển, trực tiếp buôn bán "khí cười" trong đường dây.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã khám xét quán bar Hair of the Dog tại đường Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và thu giữ thêm 208 bình "khí cười". Đồng thời, công an cũng làm rõ hành vi đặt hàng "khí cười" của các nhân viên tại đây gồm Lê Tuấn Dương (29 tuổi) và Đặng Chí Trung (32 tuổi, cùng trú tại Hà Nội).

Tổng số tang vật thu giữ trong chuyên án bao gồm 734 bình khí nghi là "khí cười" với tổng trị giá trên 1 tỷ đồng, 8 ô tô, 2 xe máy và 14 điện thoại di động.

Qua xác minh tài khoản của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện tổng số tiền giao dịch phát sinh trong tài khoản dùng để buôn bán "khí cười" từ đầu năm đến nay ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 10 đối tượng trên về tội Buôn bán hàng cấm. Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, truy xét các đối tượng cung cấp "khí cười" tại địa bàn thành phố Hà Nội để xử lý theo quy định của pháp luật.