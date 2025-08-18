Hải Phòng triệt phá ổ nhóm buôn bán khí cười, tạm giữ 18 người

Ngày 18/8, Công an Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an xã An Lão triệt phá ổ nhóm buôn bán khí cười liên tỉnh.

Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Cụ thể, ngày 10/8, lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng tại thôn Xuân Áng, xã An Lão, phát hiện nhiều bình kim loại màu đen chứa khí nén. Chủ kho là Đào Huy Linh, 30 tuổi, trú phường Kiến An (Hải Phòng).

Các đối tượng khai nhận số bình chứa khí cười (N2O) được mua từ Móng Cái, Quảng Ninh, sau đó vận chuyển về Hải Phòng để phân phối cho các đầu mối khác nhằm thu lợi bất chính.

Khí N2O có thể gây ảo giác, rối loạn thần kinh, thiếu oxy não, thậm chí tử vong nếu lạm dụng. Việc sử dụng loại khí này đặc biệt nguy hiểm với thanh thiếu niên, ảnh hưởng sức khỏe và an ninh trật tự.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 18 người liên quan về hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm. Công an Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.