Triệt phá đường dây mua bán khí cười lên đến 20 tỷ đồng ở TPHCM

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Phan Thanh Huy, Đoàn Phan Thanh Duy (anh trai của Huy), Lưu Văn Hạnh, Huỳnh Anh Thư và Huỳnh Đức Huy về tội Buôn bán hàng cấm.

Đức Huy, Thư, Hạnh, Duy, Thanh Huy từ trái qua (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Ban Giám đốc Công an TPHCM trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm, chuyển hóa địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh, xử lý nhiều đường dây tội phạm kinh tế hoạt động tinh vi, có tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng, trong đó có đường dây mua bán khí cười (N20).

Theo đó, từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức mua bán trái phép khí cười N2O với quy mô lớn. Các đối tượng phân công vai trò cụ thể, sử dụng nhiều tài khoản liên lạc, phương thức giao nhận kín đáo nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tổng số tiền giao dịch của đường dây này lên tới hơn 20 tỷ đồng.

Theo cơ quan chức năng, trường hợp người dân sử dụng khí cười thường xuyên hoặc không kiểm soát có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như tổn thương thần kinh, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần, ảo giác, mất kiểm soát hành vi, suy hô hấp và nguy cơ tử vong khi sử dụng quá liều. Đặc biệt, giới trẻ hiện nay dễ bị lôi kéo sử dụng khí cười tại các quán bar, tụ điểm vui chơi giải trí hoặc các buổi tụ tập, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép khí cười. Các bậc phụ huynh cần quan tâm, quản lý con em mình, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường liên quan việc sử dụng chất kích thích, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo dẫn đến hậu quả đáng tiếc.