Ba ngày, 2 thanh niên đánh bạc trực tuyến số tiền 1,3 tỷ đồng

Ngày 19/1, Công an xã Ba Tơ tiếp tục điều tra vụ 2 thanh niên tham gia đánh bạc trái phép qua các ứng dụng cá cược trực tuyến.

Theo Công an xã Ba Tơ, N.V.L. (SN 2009) và B.T.D. (SN 2008) bị phát hiện có hành vi đánh bạc trái phép qua mạng.

Công an làm việc với hai đối tượng có hành vi đánh bạc trực tuyến (Ảnh: Công an xã Ba Tơ).

Hai đối tượng này đã sử dụng điện thoại di động tải các ứng dụng cá cược trực truyến để tham gia đánh bạc qua mạng.

Từ ngày 6 đến 8/1, N.V.L. và B.T.D. đã đánh bạc trái phép với số tiền lên đến 1,3 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, L. và D. đã thừa nhận hành vi đánh bạc nhằm kiếm tiền tiêu xài.