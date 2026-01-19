Ba ngày, 2 thanh niên đánh bạc trực tuyến số tiền 1,3 tỷ đồng
(Dân trí) - Chỉ trong 3 ngày, N.V.L. và B.T.D. ( đều trú tại xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) đã tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền lên đến 1,3 tỷ đồng.
Ngày 19/1, Công an xã Ba Tơ tiếp tục điều tra vụ 2 thanh niên tham gia đánh bạc trái phép qua các ứng dụng cá cược trực tuyến.
Theo Công an xã Ba Tơ, N.V.L. (SN 2009) và B.T.D. (SN 2008) bị phát hiện có hành vi đánh bạc trái phép qua mạng.
Hai đối tượng này đã sử dụng điện thoại di động tải các ứng dụng cá cược trực truyến để tham gia đánh bạc qua mạng.
Từ ngày 6 đến 8/1, N.V.L. và B.T.D. đã đánh bạc trái phép với số tiền lên đến 1,3 tỷ đồng.
Tại cơ quan công an, L. và D. đã thừa nhận hành vi đánh bạc nhằm kiếm tiền tiêu xài.