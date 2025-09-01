Công an xã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo tiền điện

Công an xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Anh Chu Tiến Mạnh, trú tại xã Hoành Mô, nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng nhân viên điện lực Bình Liêu, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng để "thanh toán tiền điện".

Công an xã kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua không gian mạng (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhận thấy bất thường, anh Mạnh đã báo công an. Ngay sau đó, Công an xã Hoành Mô cử cán bộ đến tận nhà hướng dẫn anh không làm theo yêu cầu của đối tượng. Đồng thời, lực lượng công an phối hợp Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Liêu phong tỏa tài khoản, ngăn chặn nguy cơ mất tiền.

Công an xã khuyến cáo người dân không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay mã OTP cho bất kỳ ai. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho lực lượng công an để được hỗ trợ.

Việc kịp thời xử lý vụ việc không chỉ bảo vệ quyền lợi của người dân mà còn góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm công nghệ cao trong cộng đồng.